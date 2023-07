Reapareció Araceli González y generó preocupación por su estado de salud

Entonces, explicó que "este bicho asqueroso, inmundo, se instala en los intestinos y ahí está, te provoca un montón de cosas: hinchazón de panza, inflamación, constipación, te cae mal la comida. Todo lo que comés, ya no sabés qué comer, no disfrutás nada".

Respecto a cómo seguirá su vida ahora, señaló que "durante un mes tengo que hacer una dieta súper estricta". "No puedo consumir azúcar, ni un poquito; nada de lactosa, nada de gaseosas, nada de gluten, nada de verdura de hoja. Un montón de cosas más. Tengo que hacer esta dieta un mes junto con los antibióticos que me dieron y unas ampollas para beber a la mañana".

Pese al mal momento, la exmodelo aseguró tener "alegría porque descubrí qué tengo". "Lo tomé con mucha calma, no me estresó recibir ese diagnóstico. Me frenó porque venía como medio enloquecida. La verdad es que no puedo hacer nada, lo tengo. Son los stops que nos pone la vida. Me sirve para volver a mi camino de comer bien, con los tiempos de comer bien. No me asusta la dieta, es muy parecida a la dieta que yo hice toda mi vida hace un tiempo", agregó.

Por último, les dejó una recomendación a sus seguidores: "Si tenés algunos de estos síntomas, recurrí a un gastroenterólogo para hacer el estudio correcto y saber si lo tenés o no".

Más tarde compartió un video donde bailó y se mostró optimista luego de recibir el diagnóstico: "Te venceremos".