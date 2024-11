Reaparecieron Duki y Emilia Mernes: ¿romance terminado o más fuerte que nunca?

La encargada de viralizar la fotografía fue la cuenta especializada @ emupdate en la red social X, donde compartió la imagen y se limitó a escribir: " Emilia y Duki en Miami ". Esto rápidamente superó el millón de visualizaciones y alcanzó los 30 mil me gustas , además de sumar cientos de respuestas vinculadas a la supuesta infidelidad.

Según se puede observar en la fotografía en cuestión, ambos compartieron una postal incluso más grande con otras personas, aunque @emupdate la recortó para centrarse en la pareja. Sin estar abrazados, ambos compartieron una sonrisa y ella incluso se inclinó hacia él, algo que evidenciaría que su relación amorosa sigue viva.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/emupdate/status/1858275059690791170&partner=&hide_thread=false Emilia y Duki en Miami pic.twitter.com/1dAzRj66wL — Emilia Mernes Updates (@emupdate) November 17, 2024

De igual manera, esto no aclara en lo absoluto la polémica por las supuestas escandalosas fotos que Duki le envió a otras chicas. Además, el llanto de Emilia Mernes toma incluso una mayor relevancia en redes sociales, ya que si no fue por la infidelidad, podría significar que le pasó otra tragedia personal de la que no se conocen detalles.

La supuesta tercera en discordia entre Emilia Mernes y Duki filtró los chats con el artista

La tercera en discordia entre Emilia Mernes y Duki filtró los chats que tiene con el artista y generó revolución en redes sociales. Las conversaciones son filmadas desde otro celular para mostrar la veracidad de las mismas. Ante esto, la cantante se mostró triste en un video.