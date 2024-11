Confirmaron que Emilia Mernes habría dejado a Duki tras la presunta infidelidad: "No fue solo un caso"

El periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live reveló la información y dio datos precisos: “A mí me cuentan desde el círculo íntimo de la cantante que ella decidió dejarlo después de esta infidelidad. Según mi información, la ruptura es un hecho, y hoy no hay vuelta atrás porque ella está muy enojada, decepcionada y triste”.

“Emilia se cansó de que el cantante no la cuide, especialmente con estos gestos hacia otras mujeres en redes sociales. Me llega que no fue solo un caso, sino que han sido varias las situaciones que Emilia tuvo que soportar en estos meses”, indicó el periodista.

Emilia Duki

Agregó que lo sucedido fue “la frutilla del postre”. Pero aseguró que lo que a ella le molesta es que no la cuide. “Me describen que hubo una discusión muy acalorada entre ambos que terminó con la intérprete dejándolo en las últimas horas”.

Por último, manifestó que “hoy la separación es definitiva, aunque me dicen que se aman tanto que no sería descabellado pensar en una posible reconciliación en algún momento”.

Emilia Mernes se mostró públicamente tras la supuesta infidelidad de Duki

Luego de mostrarse en un video en la previa de los Latin Grammy 2024, en el que invita a mirar el evento, Emilia Mernes se presentó en Casa Spotify Miami en la noche del martes y cantó sus mejores canciones. Allí fue grabada por sus fanáticos en un momento particular, en medio de los rumores de infidelidad por parte de Duki.

Todo comenzó cuando la tercera en discordia, llamada Lula, compartió en Instagram todas las capturas de las conversaciones que tuvo con Duki tiempo atrás en el que no solo conversaban sobre un viaje en avión, sino también un intercambio de fotos entre ambos.

Embed ESTE VIDEO CONFIRMA TODOpic.twitter.com/4QFJiqhhez — feli (@nom0leste) November 13, 2024

Ante eso, se filtró el primer video de Emilia: “Hola mi gente hermosa de Latin Grammy. Yo soy Emilia y nos vemos este jueves para pasar una noche inolvidable. Los amo”. Allí se la puede ver con los ojos tristes y en las redes sociales comenzaron a especular: “Las traumadas sabemos que Emilia lloró toda la noche”, lanzó una de sus fans.

Pero en las últimas horas, se viralizó otro video suyo al momento de cantar Perdonarte, ¿para qué? Y la grabaron en el inicio de la canción: “Supérame, olvídame. Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate. Que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Ya con eso me despido. Porfa, mejor no me llames. No te quiero ni de amigo. Perdonarte, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia”.