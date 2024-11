El llanto de Emilia y la confirmación sobre su relación con Duki: "Semana muy intensa"

La cantante habló con la prensa tras finalizar su presentación en los Grammy Latinos y no pudo contener su angustia. ¿Separación en puerta?

Confirmaron que Emilia Mernes habría dejado a Duki tras la presunta infidelidad: "No fue solo un caso"

"También quiero agradecerle a mis fans que están siempre bancándome ahí. A mi equipo incondicional y gracias por el espacio, es un sueño cumplido", cerró.

Las teorías por parte de los usuarios de redes sociales no tardaron en llegar, dando a entender que la separación está al caer.

La relación entre Emilia Mernes y Mauro "Duki" Lombardo habría terminado esta semana luego de la supuesta infidelidad del artista que quedó demostrada con los chats que subió la supuesta tercera en discordia. El motivo principal habría sido la acumulación de situaciones: “No fue un solo caso”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/leanxmila/status/1857263474658701568&partner=&hide_thread=false “estoy emocionada, ha sido una semana muy intensa” DIOS SÁCALE TODO EL DOLOR A EMILIA Y DÁSELO A DUKI pic.twitter.com/yh7i2PLu0Y — leandro (@leanxmila) November 15, 2024

El periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live reveló la información y dio datos precisos: “A mí me cuentan desde el círculo íntimo de la cantante que ella decidió dejarlo después de esta infidelidad. Según mi información, la ruptura es un hecho, y hoy no hay vuelta atrás porque ella está muy enojada, decepcionada y triste”.

“Emilia se cansó de que el cantante no la cuide, especialmente con estos gestos hacia otras mujeres en redes sociales. Me llega que no fue solo un caso, sino que han sido varias las situaciones que Emilia tuvo que soportar en estos meses”, indicó el periodista.

La cantante Emilia Mernes fue vista muy cerca del piloto Lando Norris, algo que se inscribe en una supuesta infidelidad de Duki y terminaría por darle un cierre a la relación amorosa que comenzó en 2021.

A través de Instagram, el piloto Lando Norris decidió comenzar a seguir a Emilia Mernes y el momento parece ser particularmente significativo, ya que los rumores de la supuesta infidelidad de Duki están más activos que nunca. Por eso, la posible separación genera interés en el mundo de la farándula, ya que la cantante quizá esté soltera pronto.

Emilia Mernes Lando Norris Instagram Capturas Instagram

Y esto no fue lo único, sino que el piloto de Fórmula 1 le dio me gusta en varias publicaciones que no son actuales, por lo que existe la posibilidad que estén hablando hace mucho tiempo. El británico cumplirá 25 años el 13 de noviembre, por lo que quedará muy cerca de los 28 de la artista y eso los acerca aún más.

Hasta el momento, ninguna de las tres partes ha hablado sobre algún tipo de separación o nuevo romance, por lo que se desconoce si algo de esto ya ha pasado a la realidad. Pero, las críticas del público no tardaron en llegar y Duki quedó en el ojo de la tormenta luego de los rumores vinculados a la supuesta infidelidad.