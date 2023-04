Rating: cómo le fue al debut de Manuel Wirtz al frente de Canta Conmigo Ahora

El programa logró un pico de 4,9 y tuvo un rating promedio de 3,7 puntos. Así, Manuel Wirtz dio inicio al nuevo ciclo que tuvo a Tinelli en la conducción el año pasado con las primeras dos temporadas.

Embed ¡Manuel Wirzt abrió una nueva temporada de #CantaConmigoAhora! pic.twitter.com/3PnhCayk6Y — eltrece (@eltreceoficial) April 11, 2023

"Muy buenas noches familia, bienvenidos a este festival de emociones, de canciones, de artistas increíbles, que van a pasar por este escenario y que ustedes van a conocer. Quizás algunos vengan por primera vez, quizás algunos están tratando de acceder a esta posibilidad de que sus voces sean escuchadas en todo el país", expresó el nuevo conductor en el comienzo del programa.

Ante un jurado presidido por Oscar Mediavilla, en la primera emisión desfilaron diez participantes de distintas partes del país que debieron impresionar a los 100 jueces que aprueban o no su actuación presionando el famoso popular rojo.

Esta nueva temporada fue producida por LaFlia, la productora de Tinelli, y se grabó en su totalidad a fines del año pasado y principios del 2023.

Basado en el formato británico All Together Now, las dos temporadas anteriores no lograron atrapar al público, el cual eligió siempre el reality de turno que puso enfrente Telefe. Tanto La Voz Argentina como el comienzo de Gran Hermano 2022 lo derrotaron en el rating cada noche.