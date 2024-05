Radio Vale regaló un pase dorado para ver a Emilia Mernes en el Movistar Arena

A través de un video compartido en la cuenta de Instagram de Radio Vale, se pudo observar todo el proceso de los fans buscando el pase dorado escondido en Plaza Armenia . El mismo fue encontrado por una mujer llamada Yuli Alonzo , quien no pudo contener la emoción por lo que esto significaba para su vida.

Al ser entrevistada por Bruno Aversano, la mujer reveló que se lo obsequiará a la hija, quien cumplirá 12 años este domingo y quería ir a ver a su cantante favorita. "Gracias, voy a llorar. Es una emoción muy grande, es para mi nena. Cumple 12 años mañana y estuve hace meses buscándole entrada. Se lo prometí y no conseguí, pero ahora sí", expresó Alonzo.

Embed - FM Vale 97.5 on Instagram: "Finalmente llegó el día y ella encontró el PASE DORADO. Yuli junto a su hija van a poder conocer y disfrutar del show de @emiliamernes en el Movistar Arena. radiovale.fm Nuestro Canal de Youtube FMVale975" View this post on Instagram A post shared by FM Vale 97.5 (@vale975)

Luego, la ganadora comentó la publicación de Instagram y escribió: "Gracias, gracias totales... La verdad que aún no me lo creo, mi nena cumple 12 y no le encontraba entrada, la vamos a pasar bomba". De esta manera, en la fecha despedida de Emilia Mernes se dará el tan esperado encuentro de la pequeña con la artista.

