Quién es la nueva pareja del Turco Nahim y por qué tiene un pasado conocido El interés por esta nueva pareja radica en que no se trata de una figura ajena al mundo de la exposición, sino de alguien que ya ha transitado los sets de televisión. + Seguir en







El humorista fue visto en varias ocasiones junto con una mujer, lo cual desató sorpresas

Una mujer es señalada como la nueva pareja del Turco Naim tras ser vistos juntos en varias ocasiones. Trabaja codo a codo con el humorista en "La Casa del Turko", su ciclo de streaming.

Profesionalmente, se desempeña como coach ontológica, enfocada en el desarrollo humano. También, tiene una faceta digital activa como UGC Creator e influencer de lifestyle en Instagram.

El periodista Fede Flowers fue quien lanzó la primicia en X con fotos de una cena romántica. Se los vio paseando con mucha ternura y abrazos por la zona del Barrio Chino.

En redes sociales, el tema de debate principal es su gran parecido físico con Emilia Attias. A pesar de las pruebas visuales, la pareja aún mantiene el silencio mediático sobre el vínculo. La vida sentimental de las figuras del espectáculo argentino vuelve a estar en el centro de la escena tras la confirmación de la nueva relación del Turco Naim. Luego de su mediática y extensa separación de Emilia Attias, el actor y humorista parece haber encontrado nuevamente el amor en este inicio de abril de 2026.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no es solo el romance en sí, sino el perfil de su nueva acompañante, quien posee un pasado vinculado a los medios y al entorno artístico. Este "pasado conocido" ha facilitado que los programas de espectáculos reconstruyan rápidamente su historial. En este contexto, la relación se percibe como un puente entre su pasado reciente y una nueva narrativa personal.

Cuál es la historia de la nueva pareja del Turco Nahim -Turco Naim - Agustina Vícoli A casi dos años de su ruptura con Emilia Attias, el Turco Naim vuelve a estar en boca de todos por un posible nuevo romance. Los rumores cobraron fuerza luego de que varios usuarios de redes sociales lo detectaran en salidas privadas con la misma mujer: Agustina Vícoli.

La joven, que derrocha complicidad con el humorista, no es una desconocida en su entorno, ya que forma parte del equipo de su programa de streaming, La Casa del Turko. Aunque se los vio muy acaramelados en el Barrio Chino, por ahora ninguno de los dos salió a confirmar ni a desmentir oficialmente el noviazgo, dejando que las fotos hablen por sí solas.

Agustina tiene un perfil polifacético que combina el arte con el bienestar personal. Además de su trabajo en Radio Tu, es coach ontológica, una disciplina que busca transformar el "ser" a través del lenguaje y las emociones. En el mundo digital, también se destaca como creadora de contenido (UGC) e influencer de estilo de vida.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas no fue solo su carrera, sino un detalle físico imposible de ignorar: muchos aseguran que tiene un parecido asombroso con la exmujer del Turco, lo que desató una ola de comentarios y comparaciones en las plataformas digitales.