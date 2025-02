Quién es la modelo de Only Fans que filtró chats con Iker Casillas

Claudia tiene 28 años y es reconocida actriz de cine para adultos y actualmente es creadora de contenido exclusivo para la plataforma OnlyFans. La joven vende su contenido para adultos por una mensualidad de u$s15 mensuales.

Se conocieron por redes sociales, ya que él le daba like a todas sus publicaciones. Pero como la relación avanzó, la mujer decidió hacerlo público. Pero esto no es lo que hizo enfurecer a Casillas, sino que los medios españoles comenzaron a citar relaciones que tuvo él en paralelo a su vínculo con la periodista Sara Carbonero.

El vínculo entre ambos inició en 2010 y fueron virales porque el arquero le robó un beso en medio de la entrevista tras la consagración. Su matrimonio duró hasta 2021 y luego se separaron. Pero en un programa español, un periodista reveló que Lara Dibildos tuvo un romance en secreto mientras él estaba casado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/KokoroMiss/status/1886453100363362524?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1886453100363362524%7Ctwgr%5E77d086fb952b544ad6c83871e145bf075be63640%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elnacional.cat%2Fenblau%2Fes%2Fcasa-real%2Fsara-carbonero-fue-enganada-por-iker-casillas-durante-matrimonio-con-varias-famosas_1358516_102.html&partner=&hide_thread=false El BOMBAZO de la tarde. Lara Dibildos fue amante de Iker Casillas durante años ¿cuando estaba con Sara? Lo mejor es la cara de sudapollismo de Belén al contarlo. #NQFS03F pic.twitter.com/QrhsGKXTO9 — Miss Kokoro (@KokoroMiss) February 3, 2025

Esto generó que Casillas se expresó en redes: “Ante los hechos inadmisibles que han ocurrido en los últimos días y las graves consecuencias personales que están provocando, me veo en la necesidad de expresar lo siguiente. Desde los 14 años me dediqué al fútbol profesional, una carrera que me ha dado muchas alegrías”.

“Siempre he querido mantener fuera del foco mediático aquello que pertenece a mi más estricta intimidad. Jamás he negociado con mi vida privada. No he concedido una exclusiva ni he rentabilizado aquello que considero más personal y reservado; es más, siempre he pedido respeto y me he mantenido al margen de cotilleos", agregó.

Y finalizó: “Es difícil aceptar que, sin ningún tipo de consideración, determinadas personas acudan a programas para hablar de mí o de mi entorno. No todo vale para ganar audiencia. No todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa”.