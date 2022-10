Queen lanzó una canción inédita junto a Freddie Mercury

Queen anunció el lanzamiento de "Face it alone" la nueva canción con la voz de Freddie Mercury. El tema fue grabado durante las sesiones del álbum "The Miracle" en 1989 dos años antes de la muerte del cantante y es el primer single de la banda en 8 años.

Queen - Face It Alone (Official Lyric Video)

Luego de 8 años de inactividad, Queen lanza su nuevo single con la participación del líder de la banda. El tema, en realidad fue compuesto durante las grabaciones de otro albúm, "The Miracle" en 1989 pero nunca salió a la luz, hasta ahora.

El tema llamado "Face it alone" fue publicado en las redes sociales de la banda y en su cuenta de You Tube. La canción es parte de la nueva colección "The Miracle" que incluye tomas originales, demostraciones y otras 6 pistas inéditas, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 18 de noviembre.

Roger Taylor junto a Brian May informaron al respecto que "encontramos una pequeña joya de Freddie que habíamos olvidado", por eso decidieron publicarlo.

¿Cuándo murió Freddie Mercury?

Freddie Mercury emitió un comunicado de prensa en el que decía que le habían diagnosticado SIDA, el viernes 22 de noviembre de 1992 y los periódicos lo publicaron el sábado por la mañana. Luego, el domingo por la noche 24, Freddie murió en su casa en Kensington, Londres, a los 45 años.

El diagnóstico oficial de SIDA lo recibió en 1987, a partir de ese momento disminuyeron sus apariciones públicas. Su última vez en el escenario fue con Queen para aceptar el Brit Award de 1990 el 18 de febrero, donde los fans y espectadores pudieron ver su apariencia desmejorada.

La gran presentación de Quee en el Live Aid

La banda se subió al escenario del icónico concierto benefico el 13 de julio de 1985. Es una de las presentaciones más aclamadas y recordadas por la banda, tanto que la incluyeron como cierre en la película "Bohemia Rhapsody" que cuenta la historia de la banda.

En tan sólo media hora, Queen hizo vibrar al público con el repertorio de temas clásicos, ya que la banda había perdido popularidad a mediados de 1980. Los temas incluían: "Bohemian Rhapsody", "Radio Ga Ga", "Hammer to Fall" (el single de Queen en ese momento), "Crazy Little Thing Called Love" y el final de "We Will Rock You" y "We Are the Champions".