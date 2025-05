¿Qué sigue? Cuáles son los próximos estrenos en 2025 de Marvel tras el lanzamiento de Thunderbolts*

Durante una misión, descubren que fueron traicionados y deben unirse para enfrentar a Sentry, un experimento humano fallido que se convierte en una amenaza descontrolada. La película explora temas de trauma, redención y la lucha interna de sus protagonistas por encontrar un propósito.

thunderbolts_wheaties_poster_spain_86bf518c.jpeg

Qué próximos estrenos tiene planeado Marvel para el 2025 luego de Thunderbolts*

Tras Thunderbolts, Marvel tiene programado el estreno de The Fantastic Four: First Steps el 25 de julio de 2025. Esta cinta introducirá a la icónica familia de superhéroes en el MCU, enfrentándolos a su mayor amenaza hasta la fecha: Galactus. El elenco incluye a Pedro Pascal como Mr. Fantastic, Vanessa Kirby como la Mujer Invisible, Ebon Moss-Bachrach como la Mole y Joseph Quinn como la Antorcha Humana.

Además, la firma de entretenimiento planea lanzar varias series clave en 2025 que ampliarán el Universo Cinematográfico de Marvel más allá de la gran pantalla. Entre ellas, Ironheart, que se estrenará el 4 de junio, presentará la historia de Riri Williams, un joven prodigio de la ingeniería que sigue el legado de Tony Stark desarrollando su propia armadura de alta tecnología. Esta serie promete combinar acción, ciencia y conflictos generacionales, siendo una pieza importante para el futuro de los Vengadores.

Por otro lado, el 6 de agosto, debutará Eyes of Wakanda, una serie animada ambientada en el universo de Black Panther que explorará misiones secretas de los guerreros de Wakanda a lo largo de la historia, conectando el pasado y el presente del reino africano más avanzado del MCU. Ambas producciones buscan atraer tanto a nuevos públicos como a fans de larga data, manteniendo la expansión del universo Marvel en plataformas de streaming como Disney+.