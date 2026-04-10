Qué reconocido famoso será conductor de un programa en Telefe: lo acompaña otra figura El influencer se sumará a la pantalla chica como una de las estrellas de un ciclo del prime time y generó repercusión en redes sociales. + Seguir en







Ian Lucas será conductor en Telefe. Telefe

El flamante campeón de MasterChef Celebrity, Ian Lucas, será el nuevo conductor de un programa de Telefe con la compañía de una figura que ya está instalada en el canal desde hace años. El ciclo no es nuevo, pero intentará innovar con el influencer.

"El otro día dije que Telefe quiere a Ian Lucas para conducir y efectivamente este año va a co-conducir. Va a ser con el señor Marley Por el Mundo, no como invitado sino como co-conductor", contó la conductora Yanina Latorre en Sálvese quien pueda en América.

Por el mundo Captura Telefe Explicó cuál será el motivo y contó los planes que tienen para el 2026: "Se van a ir los dos juntos a todo el mundial y van a invitar a figuras como Susana. Me parece que es una prueba piloto para ver cómo se maneja él en la tele”.

“Si a partir de este programa tiene la promesa de firmar un contrato el año que viene para conducir en el prime time de Telefe, en un programa inédito que no está en carpeta", reveló Latorre y sorprendió.

El proyecto de Marley con Flor Peña en Telefe Más allá del evento deportivo por excelencia, Marley contó en LAM, el programa que conduce Angel de Brito en América, que está en conversaciones con la señal de Martínez: "Estamos hablando de proyectos y hay ganas de hacer Tu cara me suena. Es el formato que más me gusta para hacer ahora".

Más allá de tener el Mundial por delante, el locutor habló de los tiempos televisivos que lleva cada producción: "Hay nuevos dueños, así que estamos hablando de algo muy a futuro. Capaz no es este año, sino el que viene, porque están viendo presupuestos", aseguró el famoso. Además, habría pedido que su amiga Flor Peña integre el jurado del certamen de canto.