Salma Hayek no se queda atrás con la moda del verano y posó con una microbikini estampada

Salma Hayek posó vistiendo una microbikini estampada que sigue marcando tendencia . La artista eligió un traje de baño muy utilizado por las famosas gracias a su diseño colorido que combina a la perfección con cualquier accesorio. Con la playa de fondo y recostada en unas piedras, dejó a la vista un outfit que no dejó afuera nada de lo que en estos momentos se encuentra a la moda.

La famosa actriz mexicana posó apoyada sobre una pared luciendo una microbikini estampada que hizo juego con el fondo, incluyendo colores como el amarillo, azul y verde. El corpiño contó con un molde triangular , atado en el centro del escote. Mientras que para la parte inferior optó por una bombacha colaless en el mismo tono, con tiras regulables en los costados de la cadera. Además, completó su look con unos anteojos de sol negros , un accesorio ideal para combinar con su traje de baño.

Salma Hayek microbikini Instagram

Salma Hayek tiene cerca de 28 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, los cuales suelen reaccionar a sus publicaciones. Como no podía ser de otra manera, sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look y felicitándola por su trabajo. La actriz es una de las más grandes referentes de la moda y nuevamente demostró su capacidad para influenciar y marcar tendencia con su estilo.

Camila Homs disfrutó de Punta del Este y se lució con su pareja en microbikini total white

Camila Homs viajó a Punta del Este, Uruguay, y lució una microbikini blanca que marca tendencia en la temporada. La modelo se encuentra en estas famosas playas junto a su familia y su pareja, el futbolista José Sosa. Juntos inauguraron el 2024 en este famoso destino turístico y los fotógrafos aprovecharon para registrar su tarde bajo el sol.

A la modelo se la pudo ver con su pareja actual y los dos hijos que tuvo con Rodrigo De Paul. Para esta calurosa jornada eligió una microbikini blanca lisa, clásica. Este conjunto contó con un corpiño con molde triangular y breteles finos, mientras que para la parte inferior optó por una bombacha colaless a juego.

Sin dudas, esta combinación nunca pasa de moda y en cada temporada es uno de los looks más elegidos por parte de las famosas en todo el mundo.

Cami Homs microbikini blanca RS fotos

Además, combinó su traje de baño con anteojos de sol con marco de carey, collares blancos y dorados y un peinado recogido tirante. Las cámaras de los fotógrafos la captaron mientras disfrutaba la tarde junto a sus hijos y su pareja. En cuanto al futbolista, también llevó a sus hijas y eligió un short de baño negro con detalles blancos de la marca Gucci.

Cami Homs microbikini blanca RS fotos