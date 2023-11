Anitta se mostró en la microbikini ideal para tomar sol en la playa en el verano

La cantante eligió uno de los tonos con más presencia en los looks de las famosas. A orillas del agua, marcó tendencia con su outfit veraniego.

La cantante no ocultó su felicidad luego de una tarde en el agua.

Este traje de baño, perfecto para disfrutar del sol en la playa, consta de un corpiño strapless y una bombacha colaless de tiro alto y corte ultracavado. La artista complementó su audaz elección de moda con una belly chain dorada, añadiendo un toque de glamour a su look playero.

Anitta microbikini Instagram

La publicación de Anitta rápidamente acumuló 585 mil "me gusta" y recibió una avalancha de comentarios con muchos elogios. La cantante, además, eligió no usar maquillaje y destacó su bronceado junto a unas gafas de sol con bordes de estampado animal. La artista acompañó sus imágenes con un mensaje: “Reviviría este día mil veces más”.

Anitta microbikini Instagram

Anitta microbikini Instagram

Desde las soleadas playas de Miami, Flavia Palmiero sorprendió posando con una de sus microbikinis favoritas. La actriz compartió en sus redes sociales su look vistiendo un traje de baño marrón con arandelas. Este outfit veraniego promete ser tendencia en el próximo verano. A sus 57 años, continúa destacándose en el mundo de la moda, mostrando las diversas propuestas de su propia línea de trajes de baño, una marca que inició durante la pandemia y que ahora es un referente en el sector.

La conductora decidió realizar una producción de fotos vistiendo un conjunto de dos piezas en tono marrón, el cual incorpora el elemento distintivo de esta temporada: las arandelas carey. El diseño incluye un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless, ambos con tiras ajustables que terminan con un nudo de moño en los costados. Estos detalles aportan un toque de sofisticación y originalidad al conjunto, destacando entre las tendencias de la moda playera para el próximo verano.

Flavia Palmiero microbikini Instagram

La modelo complementó su look con accesorios a juego, incluyendo un par de anteojos de sol rectangulares con marco de carey, los cuales combinaron con las arandelas de la bikini. También lució un sombrero de mimbre, un clásico indispensable para cualquier conjunto de playa. La influencer acompañó su publicación con un mensaje optimista: “¡Hola! ¡Arrancamos la semana con todo!”. Sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios relacionados a sus palabras y a su look.

Flavia Palmiero microbikini Instagram