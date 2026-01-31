Qué fue de la vida de Patrick Dempsey, conocido por Grey's Anatomy: su pasión como piloto de coches Tras su salida de la exitosa serie médica, el actor continuó su carrera artística y desarrolló una faceta menos conocida ligada al automovilismo profesional. + Seguir en







El actor compite como piloto en carreras internacionales de resistencia. @patrickdempsey (IG)

Dejó su rol más famoso luego de 11 temporadas por diferencias creativas y desgaste laboral.

Siguió activo en cine y televisión, con títulos destacados como Ferrari (2023).

Compite como piloto en carreras internacionales de resistencia.

En 2023, fue elegido el hombre más atractivo del mundo por la revista People. Patrick Dempsey no desapareció de la escena pública tras despedirse de Grey's Anatomy. Lejos de quedar encasillado en el papel del Dr. Derek Shepherd, el actor amplió su carrera y consolidó una pasión paralela que lo acompaña desde hace años: el automovilismo.

Su salida de la ficción médica estuvo marcada por tensiones internas y un desgaste acumulado por extensas jornadas de grabación. Con el tiempo, Dempsey explicó que necesitaba un cambio de ritmo, sin abandonar la actuación, pero sí explorando otros intereses personales y profesionales.

Desde entonces, el intérprete combinó nuevos proyectos en la pantalla con una actividad que pocos asociaban a su figura: competir como piloto. Con una presencia habitual en eventos internacionales, el estadounidense se ganó respeto dentro del ambiente del deporte motor.

Grey's Anatomy Patrick Dempsey continuó su carrera actoral tras dejar Grey's Anatomy. Qué fue de la vida de Patrick Dempsey Luego de su paso por Grey's Anatomy, Patrick Dempsey participó en más de ocho producciones entre cine y televisión. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra la película Ferrari, estrenada en 2023, donde volvió a captar la atención del público y la crítica.

En paralelo, desarrolló su faceta como corredor profesional y llegó a competir en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans, una de las pruebas de resistencia más importantes del mundo, que se celebra cada año en Francia. Además, mantiene una colección de autos deportivos y suele mostrarse en competencias y exposiciones a través de sus redes sociales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sportec AG (@sportec_ag) En el plano personal, Dempsey está casado con la maquilladora Jillian Fink, con quien tuvo tres hijos. En 2024, la pareja celebró 25 años juntos, luego de haber atravesado una breve separación en 2015. Su historia familiar y su vigencia en Hollywood confirman que el actor sigue plenamente activo, dentro y fuera de la pantalla.