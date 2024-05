Qué color lució Zaira Nara en su paseo por Río de Janeiro y es la moda en las microbikinis

Zaira Nara posó con una microbikini color Malbec , uno de los tonos que será tendencia el verano 2025. Fanática de los trajes de baño, compartió los detalles de su conjunto con sus seguidores, quienes dejaron miles de "me gusta" y elogios. Desde Brasil, aprovechó el buen clima para mostrar el rumbo de la moda para la próxima temporada.

La modelo se encuentra de vacaciones en Río de Janeiro y realizó una producción de fotos para mostrar los detalles de su look. Así fue que se la pudo ver usando una microbikini de color malbec . Este traje de baño de dos piezas contó con un corpiño estilo top deportivo y una bombacha estilo tanga de tiro bajo con tiras ajustables en los costados de la cadera en forma de moño.

Zaira Nara demostró una vez más cómo sigue atenta las novedades de la moda. De esta manera, siempre cuenta con el look perfecto para marcar tendencia mientras disfruta del buen clima en las playas que visita. Sus seguidores suelen dejar miles de "me gustas" y comentarios elogiando su look y estilo, confirmando que es una de las influencers del mundo fashionista más importantes del país.

Floppy Tesouro apostó por la moda y se lució con una microbikini tejida que es ideal para el verano

Floppy Tesouro deslumbró con una microbikini tejida durante sus vacaciones en Cancún. La bailarina se convirtió en la sensación del momento en las redes sociales al lucir esta tendencia playera de la temporada. Desde Cancún, compartió un video en el que se mostró preparándose para pasar la tarde bajo el sol en esta paradisíaca playa mexicana.

El audaz conjunto de la modelo contó con un top triangular en tono rosa con detalles de tiras blancas que se atan al cuello. La parte inferior, por su parte, consistió de una bombacha de hilo tejido con un estampado colorido que combinó los colores rosa, blanco y beige. Para complementar el look playero, la influencer lució unos llamativos anteojos de sol de marco blanco y dejó su pelo suelto al viento.

Las fotos de Floppy Tesouro en Cancún no tardaron en causar revuelo entre sus 2,5 millones de seguidores en Instagram, quienes no escatimaron en cantidad de "me gustas" y halagos hacia su audaz estilo. En el texto de la publicación se dedicó a promocionar el producto para el pelo que se mostró aplicando.

De acuerdo a sus últimos posteos, parece estar disfrutando de unos merecidos días de descanso. A sus 35 años, demuestra que es un icono de moda y estilo para millones de fans que tiene alrededor del mundo.