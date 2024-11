Preocupación pro la salud de Gladys La Bomba Tucumana por un grave accidente: tuvo que ser internada

Embed - GLADYS "LA BOMBA" TUCUMANA CONTÓ el RARO EPISODIO de SALUD que SUFRIÓ

Enseguida, contó lo que ocurrió y explicó: “Hoy estaba en el canal grabando el Cantando y pinché un tomate de un ensalada que nos dan para comer en los cortes, y se ve que sin darme me tragué un pedazo, que es súper filoso. Tengan cuidado”.

“Intenté de todo para ayudarme a mí misma porque no había nadie cerca. Estaba Lourdes que me ayudó un montón, mi compañera de VAR, mi hijo estaba en el piso. La gente de producción se preocupó y me fui al Güemes donde me esperaban prácticamente por donde entran las ambulancias”, siguió.

En cuanto al procedimiento que realizó en la clínica, detalló: “Me hicieron una tomografía para ver si se veía donde porque me molestaba un montón, me dolía, y después me llevaron para una endoscopia, quise hacerla sin anestesia y no lo toleré. No quería dormirme”.

Finalmente, la cantante aseguró que se encontraba bien.