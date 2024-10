Coty Romero después de renunciar al Cantando: "Me sirvió"

La salida abrupta de la mediática sorprendió a sus seguidores: "Quería agradecerles a todos los que estuvieron votando , a todos los que mandaron mensajitos de amor y estuvieron ahí siempre. Sé que hay mucha gente que en su momento no quería que yo aceptara esto, pero la verdad es que esta experiencia me sirvió”, publicó en una historia de Instagram.

Además, reveló que seguirá tomando clases de canto: “A mí me sirve todo lo que hago; me da experiencia. Todo lo que hice hasta el día de hoy me sirvió para crecer. A veces uno comete errores, pero estas cosas tienen que servir para aprender. Estoy muy agradecida, no solo porque aprendo de la vida, sino porque me di cuenta de que me encanta el canto”.

Cantando 2024: Coty reveló quién quiere que la reemplace

Coty Romero contó que seguirá tomando clases de canto con Nati, su coach en el Cantando: “Ella y Mati (su compañero) son un amor, me encantó conocerlos; son unas personas de oro. No me gusta dejarlos así" y reveló: “Me encantaría que Coy (Scaglione) entre en mi lugar. Ojalá lo piensen y se den cuenta de que está buena la idea; ella quiere volver”.

“Estoy muy agradecida y contenta. Yo me tenía que bajar igual por el viaje que tengo en diciembre, así que solo adelanté tres semanas mi salida. Quédense tranquilos que yo estoy más que bien. Se vienen cosas súper lindas y vamos a seguir con todo porque hay Coty para rato”.