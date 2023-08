Preocupación por Daniela Celis, ex Gran Hermano: "No está pasando un buen momento"

Incluso se ausentó algunos días del programa Fuera de Joda que conduce junto a Julieta Poggio, Nacho Castañares y Lucila Villar en el streaming de Telefe.

Las teorías que comenzaron circular en las redes fueron muchas y una de las que cobró más fuerza es un posible enojo del canal con Celis, que dijo durante una trasmisión en vivo que, de las donaciones que realizan los espectadores del streaming, "nosotros no la vemos".

Otra de las versiones apuntaban a su noviazgo con Thiago Medina, su excompañero de la casa, no estaba pasando por un buen momento, hecho que sus compañeros se encargaron a desmentir en varias oportunidades.

Sin embargo, en el ciclo Mañanísima este jueves el periodista Pampito Perelló Acciar contó que el motivo de su desaparición tiene otro trasfondo. "Ella no está bien, me parece. Muchos de los chicos de Gran Hermano, cuando salieron, no quedaron bien psicológicamente. Por la exposición extrema: chicos anónimos en una casa, salen mega famosos", señaló.

"Me dicen que no está pasando un buen momento. De hecho no está yendo a su programa Fuera de Joda", añadió y Carmen Barbieri se sumó: "La voy a llamar yo, a ver si me atiende, porque quiero saber de su salud".

Quizás para desmentir esta versión, la morocha subió este jueves por la tarde una historia a su cuenta de Instagram: un video de muy pocos segundos donde sólo mira a la cámara.