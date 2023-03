Premios Oscar: quiénes cantarán durante la ceremonia y la estrella que estará ausente

Rihanna con “Lift Me Up” de “ Black Panther: Wakanda Forever ″.

En esta categoría también está nominada Lady Gaga por su canción original “Hold My Hand” para la película “Top Gun: Maverick”, pero todo parece indicar que será la gran ausente de la ceremonia. Según trascendió, la estrella se encuentra en pleno rodaje de Joker 2 y su agenda de trabajo no le permite estar presente en los Oscar.

Ni bien se supo la lista de artistas nominados Gaga agradeció en sus redes sociales dicho reconocimiento: “¡Muchas gracias a la Academia por nominar mi canción ‘Hold My Hand’ para un Oscar este año! Escribir esta canción para la película ‘Top Gun: Maverick’ fue una experiencia profunda y poderosa que nunca olvidaré. Muy agradecida por la magia de la música y el cine.Estoy en el set filmando ahora un gran amor por los pequeños monstruos!”.

lenny kravitzjpg.jpg Lenny Kravitz será el encargado de musicalizar “In Memorian".

Es la cuarta nominacion para Lady Gaga por sus interpretaciones originales y actuaciones. En 2016 fue nominada en la categoría de Mejor Canción Original por “Till It Happens To You” del documental “The Hunting Ground”, pero perdió contra “Writing´s on the Wall” de Sam Smith. Luego en 2019 recibió dos nominaciones, a Mejor Actriz y Mejor Canción Original “Shallow”, ambas por la película “A Star Is Born”. Esta última terna la ganó y a continuación interpretó en vivo la canción ganadora junto a su coprotagonista Bradley Cooper. Un momento inolvidable y esperado por todos en medio de rumores de romance.

Otro de los reconocidos artistas confirmados en la ceremonia es Lenny Kravitz que será el encargado de musicalizar “In Memorian” dedicado a todos los artistas que ya no están.