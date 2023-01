Premios Oscar 2023: dónde ver las películas contra las que compite "Argentina, 1985"

"Argentina, 1985" fue nominada a Mejor Película Extranjera , en la edición número 95 de los premios Oscar. El film de Santiago Mitre busca conseguir la tercera estatuilla dorada para el país y competirá tera con las películas "Sin novedad en el frente", "Close", "EO" y "The Quiet Girl" .

En la última edición de los Globos de Oro, la película argentina obtuvo el galardón venciendo a dos de las cuatro nominadas en la misma terna por el Oscar, el film alemán, "All Quiet on the Western Front" y "Close" .