Power Rangers tendrá una nueva película con parte de su elenco original: los detalles

La publicación fue celebrada por miles de fanáticos de la serie infantil estadounidense que fue furor en la época de los noventa y que se emitió hasta el 2009.

Han pasado 30 años desde que Zordon reuniera a los Power Rangers para enfrentarse a diferentes villanos, entre ellos Rita Repulsa. En esta ocasión, la generación que empezó todo regresa para enfrentarse a un villano del pasado.

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always | Official Trailer | Netflix