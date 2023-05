Por qué Camila Homs rechazó la propuesta del Bailando 2023: el insólito motivo

A pesar de que el escándalo con Tini Stoessel y Rodrigo De Paul haya concluido, ella pretende seguir en los medios, pero no irá al certamen de baile de América. La verdad es que me reuní, pero decidí que no lo voy a hacer En este momento, no estoy preparada para eso . No lo descarto para siempre, quizás algún día lo haga, pero no es ahora el momento".

"Quizás me arrepienta porque hablé con un montón de gente que me dicen que está buenísimo, que le diera para adelante pero no.. yo de entrada estaba muy embalada pero cuando las cosas las pensás en frío, con calma... no", agregó en LAM.

Explicó que el motivo principal era porque “sentía que era muchísima carga horaria y también, mucha carga corporal y mental. Estoy re agradecida porque me abrieron las puertas y me brindaron todo para que pudiera acomodarse, pero no".

Camila Homs y un contundente gesto de amor hacia un futbolista de Selección

No es la primera vez que Camila Homs se relaciona con un futbolista porque Rodrigo De Paul, actual pareja de Tini Stoessel y campeón del mundo, es el padre de sus dos hijos. Pero en los últimos días, un contundente gesto confirmó los rumores de romance con otro jugador.

Hace algunas semanas se la vio besándose con José “El Principito” Sosa, quien integra el club Estudiantes de La Plata, algunos rumores indican que viven en el mismo edificio, pero no está confirmado. En declaraciones a los medios anunció que estaba sola, pero no parece ser cierto.

Estefi Berardi evidenció que el rumor es cierto. “A los fans de esta pareja, ayer se empezaron a seguir”, escribió y compartió las pruebas. Ambos se dieron follow en Instagram y eso provocó que la versión de romance sea cada vez más verdadera.