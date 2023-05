Camila Homs puso en duda su participación en el Bailando 2023: qué pasó

En diálogo con Intratables, Camila Homs reveló: " El Bailando no es confirmado, están las ganas pero todavía no está confirmado ". De igual manera, se mostró muy contenta con la posibilidad. " En casa se mira el Bailando, me gusta ", aseguró con mucha felicidad en su cara.

Luego, fue consultada por los jurados que habrá en el Bailando 2023, ante lo que expresó: "Todos tienen como sus cositas, la verdad que no sé, a Polino lo veo como más serio pero me dijeron que es super bueno. Pampita me cae increíble. Ángel está para tirar más leña al carbón". Así, dejó en evidencia que ya comenzó a estudiarse a cada uno de ellos.

Para finalizar, fue categórica en cuanto a su supuesto requisito de no hablar de Rodrigo De Paul: "No hay ninguna condición. Lo que me importa está solucionado y de lo demás prefiero no hablar". Este será uno de los temas que más conversará con Marcelo Tinelli, ya que es la razón por la que ahora se encuentra dentro de la farándula nacional.