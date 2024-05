Pilar Rubio se sumó a la moda bicolor y estrenó una microbikini ideal para los días soleados

Pilar Rubio eligió su microbikini favorita para posar en una de sus últimas producciones de fotos. La presentadora marcó tendencia con un diseño con el que sorprendió a sus seguidores. Mientras corren rumores sobre su situación sentimental, no deja pasar la oportunidad para llamar la atención en sus redes sociales vistiendo conjuntos de las principales marcas.

La modelo presentó un nuevo modelo de su colección de trajes de baño e indicó la pauta sobre a dónde irá la moda esta temporada. En esta producción de fotos, dio a conocer los detalles del diseño Bora Bora de Selmark . Esta prenda, caracterizada por un corte especial, incluyó la moda bicolor, una de las tendencias del año. El top cuenta con una pieza celeste con corte triangular y push up , mientras que la bombacha presenta un estilo colaless en rosa.

Pilar Rubio microbikini bicolo Instagram

"Qué ganas tenía de estrenar mi nuevo bikini! Lo amo, lo adoro, estoy ‘in love’ con la nueva colección de baño que he diseñado”, escribió en el texto de la publicación Pilar Rubio. En la actualidad, es una de las máximas referencias del mundo de la moda en Europa y con estas producciones lo está demostrando. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look y su estilo.

Karol G eligió para su última publicación en Instagram una microbikini blanca y verde lima. La cantante, que hace pocos días hizo un show en el Estadio de Velez Sarsfield en Buenos Aires, viajó a las playas de República Dominicana, en donde marcó tendencia con su look. Alejada de las lluvias que formaron parte de sus días en nuestro país, aprovechó el buen clima para mostrar los detalles de su outfit playero.

Karol G microbikini instagram

La artista colombiana sorprendió en sus redes sociales al posar con una malla bicolor, sumándose a una de las tendencias de la moda en estos momentos. En las fotos se la pudo ver vistiendo un traje de baño diminuto con corpiño con molde triangular blanco y con una bombacha verde oliva colaless ultracavada.

Karol G microbikini instagram

“Meu Deus”, escribió en portugués en la publicación. En las fotos también se la pudo ver con un look que incluyó una gorra blanca, lentes de sol con marco blanco y su pelo rosa con dos trenzas. Sus fans reaccionaron, dejando miles de "me gusta" y comentarios, en donde elogiaron su estilo y glamour. Nuevamente, confirmó que no solo marca la pauta sobre el rumbo de la música, sino también ahora es una referencia en el ambiente fashionista.