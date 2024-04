Pilar Rubio modeló con una microbikini que sorprendió a todos y se posiciona como referente del estilo

Una gran cantidad de colores se hicieron presentes en su último look.

Pilar Rubio mostró los detalles de una de sus últimas microbikinis que incluyó en su nuevo catálogo de su propia línea de trajes de baño. La referente de estilo marcó tendencia con este conjunto cargado de colores. La colaboradora de "El Hormiguero" y esposa de Sergio Ramos sorprendió a sus seguidores con su look en Instagram y reunió miles de reacciones.

Look pilar rubio instagram

A sus 45 años, Pilar Rubio sigue demostrando su habilidad en el mundo de la moda y cómo impone su estilo en cada look que comparte por sus redes sociales. Su colección de traje de baño se afianza como una elección imprescindible para vestir de la mejor manera los días de calor que se acercan en Europa.

De esta manera, la empresaria confirma su lugar como referencia en el mundo fashionista y la capacidad de inspirar que refleja en sus redes sociales frente a sus seguidores.

Cómo son los tops que Luciana Salazar usa para entrenar y marcan la moda deportiva

Luciana Salazar nuevamente marcó tendencia con su look al vestir un top deportivo con el que sorprendió a sus seguidores. En esta nota repasaremos otros conjuntos que usó en otras ocasiones donde se mostró realizando deporte frente a sus millones de fans, quienes suelen reaccionar dejando sus elogios ante cada uno de sus looks.

La modelo es una fanática de este tipo de prendas, además de realizar ejercicio de manera cotidiana. Es común ver en su perfil fotos con sus outfits en cada uno de los entrenamientos que comparte con sus millones de fans. La influencer, que llama la atención en cada oportunidad con sus looks, vistió en uno de sus videos un top muy audaz que incluyó un diseño gris con manchas negras

Luciana Salazar top deportivo instagram

En otra foto, la modelo eligió un top también gris con una calza negra. Con una selfie frente a un espejo, mostró los detalles de un conjunto deportivo cargado de glamour y fiel a su estilo. Con el pelo suelto peinado para un costado y sin maquillaje, sorprendió a sus seguidores que le dejaron numerosos "me gusta" y comentarios elogiando su look.

Luciana Salazar top deportivo instagram

Finalmente, en una de las fotos que tiene en su perfil se la puede ver vistiendo un outfit deportivo celeste. Este conjunto contó con un top escotado con cut out. Además, este diseño incluyó una capucha del mismo tono que se la colocó sober su cabeza, combinando esta prenda con un pantalón azul oscuro. Nuevamente recibió miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y felicitaron su estilo.