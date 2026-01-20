20 de enero de 2026 Inicio
Rusia se metió en la polémica por Groenlandia: "No es una parte natural de Dinamarca"

El ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Serguei Lavrov, afirmó que el gobierno de Vladimir Putin no busca apoderarse de la isla. "No tenemos nada que ver", marcó.

Por
Serguei Lavrov

Serguei Lavrov, canciller de Rusia.

El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Jamenei, culpó al presidente de Estados Unidos Donald Trump por las matanzas en el país.
Lavrov afirmó que Groenlandia no pertenece a Dinamarca, tras los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó al país danés por su administración de la isla: "No era una parte natural de Noruega ni una parte natural de Dinamarca. Es una conquista colonial. El hecho de que los habitantes ahora estén acostumbrados y se sientan cómodos es otra cuestión".

Vladimir Putin 3-9-25
Vladimir Putin, presidente de Rusia.

En tal sentido, desligó a Rusia de una intención de anexar la isla. "No tenemos nada que ver con los planes de capturar Groenlandia. No tengo ninguna duda de que Washington sabe claramente que ni Rusia ni China tienen tales planes", afirmó.

En tanto, previamente el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, había asegurado que un hipotético apoderamiento de Groenlandia a Estados Unidos sería histórico: "No solo en la historia de Estados Unidos, sino también en la historia mundial". También había advertido que la información sobre el conflicto es "inquietante".

Nueva provocación de Donald Trump: publicó imágenes que muestran a Groenlandia y Canadá como parte de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar la tensión internacional con la difusión de dos imágenes falsas en sus redes sociales en las que muestra a Groenlandia y Canadá como parte del territorio estadounidense. Los posteos se suman a la estrategia de confrontación que combina mensajes provocadores y advertencias políticas.

En el caso de Groenlandia, Trump compartió una imagen en la que aparece junto a su vicepresidente, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, plantando una bandera de Estados Unidos en la isla.

El montaje refuerza una postura que el mandatario viene sosteniendo desde hace semanas, al invocar razones de “seguridad nacional” para justificar su interés sobre el territorio bajo soberanía danesa y endurecer su discurso frente a Europa.

La provocación no se detuvo allí. En otra publicación, el republicano difundió un montaje ambientado en el Salón Oval, rodeado de líderes europeos, con un mapa de fondo que muestra a Canadá cubierto por banderas estadounidenses. La imagen circuló pocos días después de que Ottawa y Pekín anunciaran un acuerdo de asociación estratégica para ampliar el comercio y el turismo bilateral.

El entendimiento entre el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente chino, Xi Jinping, incluye compromisos arancelarios y facilidades migratorias, y fue presentado por el gobierno canadiense como un giro para cerrar años de tensiones diplomáticas. Ese acercamiento activó la reacción de Trump, que busca reafirmar su influencia regional y proyectar una política exterior expansiva, en línea con lo que define como su propio corolario de la histórica doctrina Monroe.

