Paris Hilton disfrutó el calor en un yate y se subió a la moda Barbie con una microbikini tendencia del verano

A bordo de un yate de lujo, Paris Hilton se mostró vistiendo una microbikini estampada una de las tendencias que prefieren las famosas . La influencer estrenó un conjunto rosa que está a tono con la moda Barbie del momento. A su look le agregó unos anteojos blancos y confirmó que sigue imponiendo su estilo en el mundo de la moda.

La modelo estrenó un traje de baño de base rosa con estampado de margaritas que combinó con unas sandalias altas. En su cuenta de Instagram se la pudo ver con un look de verano desde Grecia con el que sorprendió a sus seguidores. Sobre un yate, realizó una producción de fotos vistiendo un traje de baño inspirado en el Barbiecore . El modelo trató de dos piezas de base rosa con estampado de flores en off white. El diseño contó con un corpiño simple, con moldería triangular . Para la bombacha optó por un diseño diminuto colaless y con tiras de ajuste a ambos lados de las caderas.

Paris Hilton Microbikini rosa Instagram

“Bikini Barbie” escribió en el texto de la publicación en su cuenta de Instagram, en donde además se mostró con un par de sandalias con plataforma de yute en color natural y tiras de agarre, y un par de lentes de sol superopacos con marco blanco. Para el pelo eligió un rodete tirante y prolijo que le terminó de dar su estilo. En poco tiempo, el posteo superó los 200 mil “me gusta” y recibió miles de comentarios elogiando sus vacaciones y su outfit.

Paris Hilton Microbikini rosa Instagram

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores vistiendo una microbikini diminuta de su colección desde su casa en Estambul. La modelo se encuentra en Turquía acompañando a su esposo, Mauro Icardi, quien se reincorporó a la temporada del Galatasaray. En su cuenta de Instagram, la influencer compartió una serie de fotos y videos recostada boca abajo al borde de su pileta, relajada y disfrutando la tranquilidad del jardín.

Para su foto eligió un corpiño deportivo azul con unos finos breteles, uno de los elementos más usados en los trajes de baño de las famosas en esta temporada. Además, optó para la parte inferior por una bombacha colaless con unas tiras de la marca Victoria’s Secret. Con esta prenda en tono rosa se sumó a la tendencia Barbiecore, que a raíz del estreno de la película de Barbie llevó a que una gran cantidad de famosas en todo el mundo eligieran ese color para sus looks y outfits.

En otras publicaciones se pudieron ver más imágenes de su look y tatuajes gracias a algunos videos que publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 16 millones de seguidores. Sus posteos, donde mostró este traje de baño y la pileta de su casa, reunió muy pronto miles de "me gusta" y cientos de comentarios, en los que se destacaron elogios por su look y también palabras de aliento ante los rumores sobre su estado de salud.