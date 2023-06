Pampita sigue en Ibiza y lució una microbikini con brillos ideal para el verano

Pampita se subió a un yate en Ibiza y deslumbró con su look de verano.

Pampita se mostró vistiendo una microbikini que marcó tendencia desde el calor del verano europeo. La modelo se escapó del frio de Buenos Aires y se trasladó a las playas de Ibiza, donde desde sus paradisíacos paisajes, subió fotos en las que se la vio vistiendo un look ideal para estos climas calurosos.

Pampita Microbikini brillos Instagram

Su look lo completó con unos lentes de sol tamaño XXL, cristales superopacos y un marco beige cuadrado semitransparente. Al poco tiempo de haber subido las imágenes, su posteo llegó a sumar casi 20 mil "me gusta" y fueron cientos los comentarios que se dedicaron a elogiar su microbikini y las playas donde se encuentra descansando.

Pampita Microbikini brillos Instagram

Stefi Roitman marcó tendencia con una microbikini muy original

Stefi Rotiman compartió unas fotos junto a Lele Pons vistiendo una microbikini con la que hicieron match en una tarde que pasaron bajo el sol en Miami. La modelo posó para las redes sociales junto a su amiga y sorprendieron a sus seguidores.

Ambas usaron un traje de baño con un diseño inspirado en personajes de Bob Esponja, los cuales en el corpiño tenían figuras de sus dos personajes principales, Bob Esponja y Patricio Estrella. en cuanto a la bombacha, también estuvo a tono con el diseño del corpiño, alternando un diseño cavado con tiros altos y tiras ajustables.

Stefi Roitman lele pons Microbikini Instagram

Las dos pasaron la tarde en Miami entre la pileta, sofá y los espacios verdes que cuenta la casa de la modelo, mientras se tomaron fotos en distintas poses. La publicación explotó de "me gusta" y comentarios elogiando el particular look que eligieron ambas y marcaron nuevamente tendencia con el diseño de sus microbikinis.