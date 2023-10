Pampita enfrentó los rumores de separación: ¿Sigue con Roberto García Moritán?

La modelo Carolina "Pampita" Ardohain confirmó que no está enfrentando ninguna crisis con su esposo Roberto García Moritán , descartando así todos los rumores que aseguraban lo contrario.

A través de Instagram, Pampita reposteó una historia del periodista Gustavo Méndez, quien comenzó por escribir: " Les traigo información porque me están preguntando mucho, Pampita y Moritán no están separados ". De esta manera, la propia Ardohain se hizo eco de la información y la compartió.

Pero esto no fue lo único, sino que agregó: "Hablé con Roberto y me dijo: 'estamos mejor que nunca'. Y me alegra mucho que así sea. ¡Viva el amor!". Con estas palabras, todo quedó desmentido y el romance entre la modelo y el legislador porteño sigue en pie a pesar de todo.

Pampita historia Roberto García Moritán Pampita se encargó de confirmar que sigue en pareja con Moritán. Instagram

Lo que sí es oficial es que Zaira Nara no continuará en el Bailando 2023, por lo que Pampita se quedó sin su reemplazante para los momentos en los que se ausenta del programa. Así, América TV continúa con la sangría de empleados y se suma a la reciente salida de Denise Dumas.