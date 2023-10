Malas noticias para Marcelo Tinelli: un importante jurado abandona el Bailando 2023

Se trata de Zaira Nara, quien luego de los dichos de Charlotte Caniggia, tomó la decisión de dar un paso al costado del ciclo. Si bien formaba parte el streaming, más que del jurado, era una reemplazante fija, ya que durante dos programas tomó el lugar de De Brito aún sin hacer suplencia.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fzairana%2Fstatus%2F1717564342495801478&partner=&hide_thread=false A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa “Bailando por un sueño”. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se… — Zaira (@zairana) October 26, 2023

“A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa “Bailando por un sueño”. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho”, publicó Zaira en un comunicado en Twitter.

Y agregó: “Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”.

Ángel de Brito estalló de bronca con Zaira Nara por un polémico comentario

Producto de la ausencia de Pampita, Zaira Nara fue parte del jurado del Bailando 2023 y se codeó con el actual panel. Pero, a pesar de que todo había parecido terminar en buenos términos, en las últimas horas hizo declaraciones que complicaron su relación con ellos y Ángel de Brito estalló de bronca.

Zaira Nara Ángel De Brito Redes sociales

Sucede que Nara se diferenció de sus compañeros de manera despectiva: “Yo no soy jurado, soy conductora, a mí me dan ganas de hablar. Pero no podría porque es muy sacrificado. Te ataca todo el mundo estando ahí. Igual Carl dijo que a ella le pasó al principio, la atacó todo el mundo, y después una vez que ya está y pasas a ser novedad, calman”.

El video se hizo viral y De Brito disparó: “Y a esta ¿qué le pasa?” y citó el video, pero no obtuvo respuesta de la modelo. ¿Se viene el final de la relación? Además, hace semanas le consultaron al conductor de LAM a quién prefería entre Paula y Zaira y eligió a Chaves.