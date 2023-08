Pablo Granados se hizo una vasectomía, lo contó en las redes y se hizo viral

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Granados (@pablo_grana)

En su publicación en Instagram, el mediático pidió compartir el contenido: "VASECTOMÍAMITOS Y VERDADES Si este contenido te resulta interesante podes compartirlo en tus historias".

La publicación del compositor argentino, tuvo un costado didáctico, ya que habló de su operación con la ayuda de una linterna, dos kiwis, y dos huevos, y aseguró: "Vas acompañado de alguien que te quiere y te banque" y "si ya sabes que ya no querés tener más hijos te la recomiendo".

La publicación de Pablo Granados desde la clínica sobre su cirugía ambulatoria Redes Sociales

Hace una semana, Granados subió unas fotos a sus redes sociales desde la cama de una clínica en el pos operatorio y aseguró: "Book cashual para cirugía menor ambulatoria".

Qué es una vasectomía

La vasectomía es un método anticonceptivo irreversible que se realiza a través de una cirugía sencilla en los conductos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo al pene.

Es recomendable para quienes deciden no tener hijos/as o ya tuvieron y no quieren tener más.

Después de la vasectomía se sigue eyaculando como siempre, no afecta a las erecciones y el placer sexual no cambia. El aspecto del semen es el mismo, pero no contiene espermatozoides.

La vasectomía comienza a ser efectiva luego de los primeros tres meses de realizada o de las primeras 20 eyaculaciones, por eso es recomendable usar otro método en ese período e ir al control médico para comprobar efectividad.

Cuáles son los requisitos

La ley nacional Nº 26.130 establece que, a partir de la mayoría de edad, las personas pueden acceder de manera gratuita a la vasectomía. El Código Civil vigente reconoce que desde los 16 años las personas pueden tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. Sólo es requisito dejar constancia por escrito de la decisión después de recibir información completa y comprensible.

No hace falta el consentimiento de tu pareja ni de nadie más, ni tampoco haber tenido hijos/as.

No protege del VIH/Sida ni de otras infecciones de transmisión sexual. Por eso se recomienda la doble protección con el uso de preservativo.