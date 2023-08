El dramático momento que vivió María Becerra en un hotel: "Pensé que..."

En redes sociales, relató cómo fue que se despertó y se enfrentó a la situación. "Me levantaron una banda de abejas a las 5 am, no sé ni por donde entraron", comentó la cantante. Frente al insólito hecho, se cuestionó: "¿Cómo hago para salir de acá sin que me pique, sin terminar en el hospital porque alguna me picó la tráquea o algo así?".

"Eran las 5 de la mañana de una noche nublada y de repente escuchó un fffzzz... resultaron ser abejas zumbando. Abro los ojitos y veo como 20, miro la otra lámpara y hay como 50. Cuando las grabé me di cuenta que eran un montón", reveló la cantante.

abejas

Y continuó: "Salgo de mi trance, porque estaba dormida, reacciono y digo '¿cómo salgo de acá sin que me piquen?, ¿sin terminar en el hospital?' Yo me tenía que levantar a las 7, no a las 5, para irme a otro aeropuerto, pero me tuve que ir dos horas antes".

La artista aseguró que no sabe por dónde se escabulleron porque suele cerrar las ventanas ya que le tiene miedo a los insectos: "No sé como entraron yo cerré todas las ventanas porque soy una psico de los bichos, me dan miedo".

Luego contó qué hizo: "Agarro todas mis cosas, me acerco a la valija y tuve un momento de reflexión interna, dije 'María, el mundo es para los valientes'. Me puse de todo para que haya menos lugares a la vista para picar. Estaba por cruzar el pasillo de la muerte, tomé valor, respiré profundo, no quise salir con la valija porque iba a ser más lenta. Y ninguna me atacó, me sorprendió".

Por último, la cantante reflexionó: "Dije 'tal vez son abejas pacíficas', no me hicieron nada". Entonces optó por volver a ingresar para retirar su equipaje y poder abandonar el hotel para ir al aeropuerto: "Volví a entrar y saqué la valija como si nada, resulta que no hacen nada, si vos no las molestás...".

"Me re secuencié, pensé que me iban a matar, que iba a terminar en el hospital y resulta que las abejas son re pacíficas", sostuvo en un video. "Pensé que me iban a matar, que iba a terminar en el hospital, pero las abejas estaban haciendo la suya, estaban alrededor de la luz y no jodían, y así me vine hasta el aeropuerto", concluyó.

El recuerdo de María Becerra con una microbikini cruzada que es ideal para el verano

María Becerra lució una microbikini cruzada a orillas del mar y marcó tendencia. La artista argentina se encuentra viviendo un gran presente musical y desde hace un tiempo también impone su estilo con su moda. En su cuenta de Instagram suele subir fotos y videos vistiendo trajes de baño y otras prendas que marcan tendencia en el mundo de la moda.

En una de sus historias de Instagram, la artista compartió una publicación de la cuenta de una de sus amigas donde se pudieron ver algunos momentos que compartieron juntas. En una de estas fotos se mostró con un diseño que contó con un corpiño con moldería triangular y tiras que se entrecruzaron por el cuello.

Este conjunto lo combinó con un pareo de colores claros en la parte inferior que tapó parte de su bombacha, la cual contó con tiras ajustables en los costados de la cadera.

Esta publicación a orillas del agua juntó miles de “me gusta” y comentarios por parte de sus fans, quienes dejaron también elogios no solo por el look veraniego con el que se mostró en ese álbum de fotos, sino también por el reciente estreno de su último video en donde cantó con Los Angeles Azules llamado “El amor de mi vida”