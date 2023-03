Pablo Echarri, sobre la foto de Macri con Messi: "Es más fácil decir que sí que decir que no"

El actor y productor Pablo Echarri estuvo de invitado en Sobredosis de TV y opinó sobre la polémica que se generó a partir de la foto que Mauricio Macri logró sacarse junto a Lionel Messi , Emiliano "Dibu" Martínez y sus respectivas esposas en la gala de los premios The Best de la FIFA.

"Messi trata de no meterse en discusiones, de no generar polémica, de no entrar en polémica. Ante la requisitoria de una foto, es más fácil decir que sí que decir que no. Y cuando la foto viene de arrebato, 'vení y sacate una foto conmigo', y tenés que pensar detenidamente 'con quién me voy a sacar la foto, qué es lo que va a suceder después', el arrebato surte efecto", agregó el actor.

De todos modos, Echarri consideró que "es difícil que el mismísimo Messi pueda escapar a la coyuntura nacional siendo un ídolo tan importante" y se permitió admitir la posibilidad de que la foto haya sido "una declaración política" del capitán de la Selección.