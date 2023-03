El picante debate en Duro de Domar por la foto de Macri junto a Messi y Dibu Martínez

Luego de ser elegido como el mejor jugador de 2022 en los premios The Best , Lionel Messi se tomó una fotografía con el expresidente Mauricio Macri , quien asistió a la gala en París debido a que es presidente ejecutivo de la Fundación FIFA.

La imagen del capitán de la Selección argentina y el exmandatario fue utilizada por los medios hegemónicos opositores. "¿Por qué no fueron los jugadores a la Casa Rosada? Decían que porque Chiqui Tapia estaba peleado con Alberto Fernández. Es mucho más fácil: porque tienen otros valores de vida ", aseguró Jonatan Viale en LN+.

Tras el informe de Duro de Domar, se generó el debate en el panel. "¡Me cayó como el culo la foto! Creo que es una jugada de Macri, pero la cancha siempre inclinada para el lado del poder. No fueron a la Casa Rosada, en una decisión respetada, pero privaron al pueblo del festejo", afirmó Cynthia García.

En la misma línea, la periodista política marcó una diferencia: "Me van a decir que Macri es autoridad de la FIFA. ¿Y? Hay alguien que no está en esa foto: Scaloni". A eso se sumó el conductor Pablo Duggan: "Yo creo que Messi podía evitar la foto". Además, el especialista en deportes, Mariano Hamilton, no dudó: "Podía evitar la foto, especialmente después del mensaje que había dado Dibu Martínez".

La comparación entre Maradona y Messi

Durante el debate que se generó en Duro de Domar apareció la comparación entre Lionel Messi y Diego Maradona, que fue mencionado por Cynthia García. "Démosle recorrido a la vida de Messi. Tiene 34 años, cuando Maradona tenía 30 estaba al lado de Menem. Luego, revisó sus posturas y actitud, y se convirtió en esta especie de justiciero y luchador por los débiles", destacó Hamilton.

"Hay que dejar que revise las actitudes de Messi, quizá mañana se arrepiente", agregó el periodista deportivo. Ante esta afirmación, Carla Czudnowsky apuntó: "Yo no le corto la carrera ni opino de él, pero él no salió y dijo algo y mordió la banquina. Pero hay que tener huevos para decirle que no".