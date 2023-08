Pablo Alarcón: "Me falta trabajo y mi intención es seguir investigando en la actuación"

Además, el galán de tiras apuntó al rumbo político y remarcó: "Los únicos que hacemos esfuerzo somos nosotros los de abajo. Trabajo porque no tengo laburo y no soy el único. Me agarraron todas. No soy un tonto".

Entre los candidatos en la campaña a las elecciones 2023, la figura del espectáculo recalcó: "Los políticos se hacen los tontos. Nos están engañando, nos mienten", y agregó que su preferida es "la menos simpática, Patricia Bullrich".

Alarcón, de 76 años, comenzó su carrera actoral en 1967 y desde entonces protagonizó en infinidad de obras de teatro y también actuó en decenas de películas. Pero sin dudas, la fama le llegó por sus roles en televisión. Trabajó en telenovelas como Rosa ..de lejos, Herencia de amor, Llévame contigo, Duro como la roca, frágil como el cristal, Por siempre mujercitas, Regalo del cielo y Alta comedia, entre otras. En 2006, participó en Bailando por un sueño y fue el primer eliminado. Su última aparición televisiva fue en Somos familia en 2016.