Oriana Sabatini presentó su nuevo look para empezar el 2023 y revolucionó redes sociales

El look de Oriana Sabatini. Redes sociales

Tan es así, que hace un tiempo decidió decolorarse las cejas de rubio hasta dejarlas casi invisibles. Siguiendo la tendencia "edgy" (osada), incorporó este detalle muy original que contrasta con su imagen anterior. Sin embargo, en las últimas horas volvió a revolucionar las redes, luego de mostraste con un nuevo look.

En este caso, la novia del campeón del mundo, Paulo Dybala, optó por seguir con su pelo largo y oscuro, pero se cortó el flequillo casi a la altura de sus ojos, tapando sus cejas. El responsable de su cambio es el estilista Nelson Saino, que también se ocupa de cortarle el pelo a su pareja, futbolista.

La intérprete de Luna Llena compartió en su Instagram una serie de imágenes en donde se la ve con su nueva apariencia ante los más de 6 millones de seguidores con los que cuenta y en la descripción de la publicación puso un emoji de una nena con tijeras, haciendo alusión al corte.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala juntos en Qatar

Oriana Sabatini fue una de las mujeres de los jugadores de la Selección que estuvo presente en Qatar desde que comenzó el mundial, en donde acompañó a su novio Paulo Dybala. Tras el el triunfo del equipo nacional, la cantante hizo un emotivo posteo al respecto.

"No hay palabras que estén a la altura de lo que hiciste hoy, me explota el cuerpo de felicidad y de amor por vos y por poder verte de cerca cumplir tu sueño y el de tantos más. Te amo con toda mi alma mi vida, no te frena nadie", expresó su amor por el jugador y campeón del mundo.