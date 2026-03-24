No volverás a ver los juguetes de la misma manera: esta es la película de terror que no te dejará dormir y es furor en Netflix

un relato que se vuelve progresivamente más oscuro e inquietante.
Imaginario
Imaginario: Juguete diabólico es una película de terror sobrenatural estadounidense estrenada en marzo de 2024 por Lionsgate y disponible actualmente en Netflix, donde está generando furor entre los fanáticos del género. Dirigida por Jeff Wadlow y escrita por él mismo junto a Greg Erb y Jason Oremland, la producción lleva el sello de Blumhouse Productions, el estudio especializado en terror que está detrás de franquicias como Paranormal Activity, Insidious y The Purge. Está protagonizada por DeWanda Wise y Betty Buckley.
Con respecto a su trama, un oso de peluche encontrado en el sótano genera una incomodidad que crece episodio a episodio, apoyándose en el concepto de los amigos imaginarios como entidades que pueden volverse peligrosas cuando son abandonadas.
Con una estética que juega con la inocencia distorsionada de la infancia y actuaciones que anclan el relato en lo emocional, Imaginario: Juguete diabólico se afianza como una propuesta ideal para quienes buscan algo más que sustos superficiales dentro del catálogo de Netflix.
Sinopsis de Imaginario: Juguete diabólico, la película de terror del momento en Netflix
Jessica es una escritora de literatura infantil que regresa con su familia a la casa donde creció, un lugar cargado de recuerdos que ella misma no logra reconstruir del todo. Su hijastra menor, Alice, encuentra en el sótano un viejo oso de peluche llamado Chauncey y desarrolla con él un vínculo que al principio parece el juego inocente propio de cualquier niña. Pero los juegos se vuelven cada vez más siniestros, ya que Alice habla en nombre del oso, repite frases amenazantes y comienza a desaparecer durante lapsos que nadie puede explicar.
Tráiler de Imaginario: Juguete diabólico
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