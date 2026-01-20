20 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Vicentin comenzó a pagarle a los acreedores tras la homologación del salvataje

La corredora rosarina Grassi se hizo cargo de la compañía después de la homologación del juez Fabián Lorenzini. Además, la empresa cerealera está reactivando sus operaciones agroindustriales.

Por
Los pagos se realizarón de acuerdo a lo homologado por el Fabián Lorenzini.

Los pagos se realizarón de acuerdo a lo homologado por el Fabián Lorenzini.

La nueva gestión de la empresa Vicentin ya empezó a pagar los anticipos financieros a los 664 acreedores de la firma, por un dinero máximo de u$s25 mil. Así lo confirmó mediante un comunicado la corredora rosarina Grassi, que tomó el control de la agroexportadora después de que la Justicia homologara su propuesta del procedimiento de cramdown.

El Banco Central intervino en el Mercado de Cambios por 12ª vez consecutiva.
Te puede interesar:

El Banco Central no para: compró u$s8 millones y alcanzó su nivel más alto de reservas desde 2021

Según el comunicado de Grassi, los pagos se realizaron de acuerdo a lo homologado por el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini. En esta primera etapa, los desembolsos efectuados correspondieron a anticipos financieros establecidos para las categorías A2 y A3.

La categoría A2, denominada Abastecimiento Directo con Anticipo Financiero, está integrada por aquellos acreedores que entregaron 200 toneladas de soja por cada 1.000 dólares de crédito verificado. Estos recibieron "un anticipo de hasta u$s25 mil que cubra como máximo el 80% de su crédito", con una recuperación que puede alcanzar hasta el 140% de la acreencia, más una bonificación adicional por tonelada una vez cubierto el anticipo.

Por su parte, la categoría A3 responde al Fideicomiso con Anticipo Financiero y corresponde a quienes integraron sus derechos a un fideicomiso específico. En este caso, los acreedores recibieron anticipos "de hasta u$s25 mil, hasta un 50% de su crédito".

"Al momento, un total de 664 acreedores recibieron el pago", detalló el comunicado emitido por la corredora rosarina Grassi. Además, se adelantó que el esquema se irá ampliando de forma progresiva conforme se cumplan los pasos administrativos previstos.

Además, Grassi aseguró que Vicentin está reactivando sus operaciones agroindustriales. "La planta de Ricardone se encuentra funcionando a pleno con un procesamiento cercano a las 90 mil toneladas mensuales de girasol y subproductos", sostuvo la compañía. También contaron que la planta de San Lorenzo está frenada debido a tareas de mantenimiento y actualización que se están llevando adelante.

Por último, la Nueva Vicentin Argentina señaló que "se encuentran en proceso de análisis y evaluación todas las unidades de negocio del grupo" para avanzar con su puesta en valor y reactivación productiva.

La Justicia homologó el salvataje de Vicentin y otorgó el control total a la firma Grassi

A mediados de diciembre pasado, el juez Fabián Lorenzini homologó este jueves la propuesta de la corredora rosarina Grassi en el marco del procedimiento de cramdown de Vicentin. Con este fallo, el magistrado rechazó la totalidad de las impugnaciones presentadas por acreedores y competidores, otorgando a Grassi el control total de la agroexportadora y habilitando de forma inmediata la ejecución del plan de salvataje.

La sentencia validó el traspaso de la totalidad del capital accionario tras considerar acreditadas las mayorías legales. Según el dictamen de la sindicatura, la propuesta de Grassi obtuvo el respaldo del 65,97% de las cápitas y el 84,99% del capital verificado, superando los umbrales exigidos por la Ley de Concursos y Quiebras para un proceso que acumulaba deudas por más de u$s1.500 millones.

En su resolución, Lorenzini desestimó los cuestionamientos presentados por el consorcio Molinos Agro–Louis Dreyfus Company y diversas entidades financieras. El juez sostuvo que las impugnaciones no demostraron irregularidades ni abuso del derecho, reafirmando el carácter automático de la adjudicación cuando se logran las mayorías y la valuación del capital resulta negativa.

Tras la confirmación judicial, el nuevo control societario presentó un cronograma detallado de pagos y mecanismos operativos, el cual ya empezó a ejecutarse. El esquema propuesto por Grassi busca reactivar el flujo de mercadería en el complejo agroindustrial del Gran Rosario y contempla un plan de recuperación específico para los acreedores financieros que aporten prefinanciación de exportaciones.

Noticias relacionadas

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 21 de enero

El Indec detalló los índices de la balanza comercial.

La balanza comercial registró un superávit de más de u$s1.890 millones en diciembre de 2025

La recategorización corresponde a los contribuyentes que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o alquileres durante 2025.

ARCA definió la fecha de recategorización para el monotributo: cuándo es en 2026

Anses dio el monto de la Tarjeta Alimentar en febrero por dos hijos.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en febrero 2026

Inflación: en qué provincias cuesta más llenar el changuito del supermercado

Inflación: en qué provincias cuesta más llenar el changuito del supermercado

Las entidades mantienen esquemas de tasas diferenciadas para incentivar el uso de plataformas electrónicas.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 7.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Rating Cero

La esposa del cantante nació en Leimuiden, un pequeño pueblo de los Países Bajos. 

La esposa de Julio Iglesias rompió el silencio tras las denuncias: "A tu lado siempre"

Los cantores denunciaron una especulación política por la visita al festival popular.

"Nos ningunea": el Dúo Coplanacu cruzó a Javier Milei tras su visita a Jesús María

La actriz fue una de las elegidas para personificar a la mítica conductora argentina.

"No tenés códigos": Cecilia Roth, furiosa por los rumores de peleas en la serie de Moria Casán

Wanda Nara y Mauro Icardi aún están resolviendo su divorcio.

Wanda Nara reveló cuál es su relación actual con Mauro Icardi

La heredera de Fort respondió a las acusaciones en su contra.

La versión de Marta Fort tras atropellar a una anciana: "Lo único que tengo que decir..."

Facundo, hijo de Maru Botana, murió cuando tenía seis meses de edad.

Maru Botana contó por primera vez cómo se enteró de la muerte de su hijo de seis meses

últimas noticias

Imagen del Comando Sur de Estados Unidos en la que se ve el barco de petróleo incautado en costas venezolanas. 

Estados Unidos incautó otro barco petrolero cerca de las costas de Venezuela

Hace 6 minutos
El Banco Central intervino en el Mercado de Cambios por 12ª vez consecutiva.

El Banco Central no para: compró u$s8 millones y alcanzó su nivel más alto de reservas desde 2021

Hace 15 minutos
La esposa del cantante nació en Leimuiden, un pequeño pueblo de los Países Bajos. 

La esposa de Julio Iglesias rompió el silencio tras las denuncias: "A tu lado siempre"

Hace 26 minutos
La niña sobreviviente logró escapar por una ventana.

Milagro en el choque de trenes de España: una niña de 6 años fue la única sobreviviente de su familia

Hace 39 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 21 de enero

Hace 42 minutos