Vicentin comenzó a pagarle a los acreedores tras la homologación del salvataje

La corredora rosarina Grassi se hizo cargo de la compañía después de la homologación del juez Fabián Lorenzini. Además, la empresa cerealera está reactivando sus operaciones agroindustriales.

La nueva gestión de la empresa Vicentin ya empezó a pagar los anticipos financieros a los 664 acreedores de la firma, por un dinero máximo de u$s25 mil . Así lo confirmó mediante un comunicado la corredora rosarina Grassi, que tomó el control de la agroexportadora después de que la Justicia homologara su propuesta del procedimiento de cramdown.

Según el comunicado de Grassi, los pagos se realizaron de acuerdo a lo homologado por el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini . En esta primera etapa, los desembolsos efectuados correspondieron a anticipos financieros establecidos para las categorías A2 y A3.

La categoría A2, denominada Abastecimiento Directo con Anticipo Financiero, está integrada por aquellos acreedores que entregaron 200 toneladas de soja por cada 1.000 dólares de crédito verificado. Estos recibieron " un anticipo de hasta u$s25 mil que cubra como máximo el 80% de su crédito" , con una recuperación que puede alcanzar hasta el 140% de la acreencia, más una bonificación adicional por tonelada una vez cubierto el anticipo.

Por su parte, la categoría A3 responde al Fideicomiso con Anticipo Financiero y corresponde a quienes integraron sus derechos a un fideicomiso específico. En este caso, los acreedores recibieron anticipos "de hasta u$s25 mil, hasta un 50% de su crédito".

"Al momento, un total de 664 acreedores recibieron el pago" , detalló el comunicado emitido por la corredora rosarina Grassi. Además, se adelantó que el esquema se irá ampliando de forma progresiva conforme se cumplan los pasos administrativos previstos.

Además, Grassi aseguró que Vicentin está reactivando sus operaciones agroindustriales. "La planta de Ricardone se encuentra funcionando a pleno con un procesamiento cercano a las 90 mil toneladas mensuales de girasol y subproductos", sostuvo la compañía. También contaron que la planta de San Lorenzo está frenada debido a tareas de mantenimiento y actualización que se están llevando adelante.

Por último, la Nueva Vicentin Argentina señaló que "se encuentran en proceso de análisis y evaluación todas las unidades de negocio del grupo" para avanzar con su puesta en valor y reactivación productiva.

La Justicia homologó el salvataje de Vicentin y otorgó el control total a la firma Grassi

A mediados de diciembre pasado, el juez Fabián Lorenzini homologó este jueves la propuesta de la corredora rosarina Grassi en el marco del procedimiento de cramdown de Vicentin. Con este fallo, el magistrado rechazó la totalidad de las impugnaciones presentadas por acreedores y competidores, otorgando a Grassi el control total de la agroexportadora y habilitando de forma inmediata la ejecución del plan de salvataje.

La sentencia validó el traspaso de la totalidad del capital accionario tras considerar acreditadas las mayorías legales. Según el dictamen de la sindicatura, la propuesta de Grassi obtuvo el respaldo del 65,97% de las cápitas y el 84,99% del capital verificado, superando los umbrales exigidos por la Ley de Concursos y Quiebras para un proceso que acumulaba deudas por más de u$s1.500 millones.

En su resolución, Lorenzini desestimó los cuestionamientos presentados por el consorcio Molinos Agro–Louis Dreyfus Company y diversas entidades financieras. El juez sostuvo que las impugnaciones no demostraron irregularidades ni abuso del derecho, reafirmando el carácter automático de la adjudicación cuando se logran las mayorías y la valuación del capital resulta negativa.

Tras la confirmación judicial, el nuevo control societario presentó un cronograma detallado de pagos y mecanismos operativos, el cual ya empezó a ejecutarse. El esquema propuesto por Grassi busca reactivar el flujo de mercadería en el complejo agroindustrial del Gran Rosario y contempla un plan de recuperación específico para los acreedores financieros que aporten prefinanciación de exportaciones.