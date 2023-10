Nicole Neumann rompió el silencio tras no ser invitada a los 15 de su hija: qué dijo

“Indiana no va a invitar a su mamá a su festejo de 15, que será el próximo 18 de octubre”, expresó Teleshow. Fue entonces que el móvil de LAM la persiguió para conseguir su testimonio. Habló sobre su casamiento y cuando se trató el tema del cumpleaños, lo evadió.

Santiago Sposato le preguntó: “El tema del cumpleaños, ¿es cierto que no te invitó? Porque viste que siempre tenemos una misma campana”. Pero ella fue tajante: “Y bueno, seguirán con esa campana”.

La reacción de Nicole Neumann luego de que trascendiera que su hija no la invitó a su fiesta de 15

Nicole Neumann se expresó tras las versiones que afirman que Indiana Cubero, su hija, no la invitará a su fiesta de 15. Se espera que el festejo sea importante, pero íntimo, al que asistirán amigos y familiares más cercanos.

La adolescente mantiene un distanciamiento con su madre producto de una denuncia por maltrato que, hasta el momento, no avanzó ni en instancias de la Justicia ni tampoco a nivel mediático.

El posteo constaba de una foto en una historia, que decía: "You either quit or keep going, both hurt", cuyo significado en español es "aunque renuncies o sigas, ambas duelen".