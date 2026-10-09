Nicolás Repetto le hizo un fuerte pase de factura a Mario Pergolini en vivo: "No se puede ser tan manguero"

Una inesperada sorpresa durante una entrevista en televisión desató un acalorado intercambio entre los conductores y dejó un momento incómodo al aire.

El conductor Nicolás Repetto sorprendió a Mario Pergolini durante su visita al el programa de televisión que comanda quien fuera el presentador de CQC: un inesperado regalo y un fuerte pase de factura cautivaron a la audiencia que miraba en vivo. El histórico conductor de Sábado Bus cuestionó, entre bromas, los pedidos de obsequios que su colega había realizado al aire.

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“Que andabas reclamando permanentemente un regalo” , lanzó Repetto en plena entrevista. Pergolini intentó defenderse: “No, no reclamo. No, no, no, no, no” . Sin embargo, el invitado insistió y dejó una de las frases más picantes de la noche.

“No se puede ser tan manguero en cámara encima, porque sí, era un mangazo. Y encima el mangazo era con condiciones” , disparó Repetto al ser entrevistado en Otro día perdido (El Trece). Además, recordó que Pergolini había planteado una particular exigencia sobre los regalos: que no necesitaran enchufarse.

Para sorpresa del conductor, Repetto le regaló una juguera eléctrica y explicó su elección: “Lo mejor de todo es que tiene enchufe, se enchufa. Es una juguera. Siempre, siempre se te rompen las jugueras” . Agustín Rada y Evelyn Botto participaron del divertido intercambio.

Visiblemente sorprendido, Pergolini respondió: “Como te imaginarás, tengo juguera. Pero bueno, gracias igual. Muy, muy lindo, muy amable” . El momento se convirtió en uno de los pasajes más llamativos de la entrevista, marcada por las chicanas y el humor entre ambos conductores.

Nicolás Repetto fue invitado al programa de Mario Pergolini.

La queja de Pergolini que salpicó a Messi

Días antes del cruce con Nicolás Repetto, Mario Pergolini había protagonizado un contundente descargo por el bajo rating de Otro día perdido frente a una transmisión futbolística protagonizada por Lionel Messi. El conductor apuntó contra los televidentes que eligieron seguir el evento deportivo por Telefe.

“Estamos acá todos los días. Llueve, truene, lunes, martes, feriados incluso. No hay feriado que hemos faltado”, expresó Pergolini, visiblemente molesto. Luego cuestionó la falta de acompañamiento del público: “Nos fue para el orto ayer. En la primera de cambio sueltan la mano”.

Según las cifras divulgadas, la transmisión de Telefe alcanzó un promedio de 35,1 puntos de rating, con un pico de 36, mientras que el ciclo de El Trece registró 2,6 puntos. “Ustedes prefieren ver una fea transmisión de un feo programa de fútbol”, disparó Pergolini.

El conductor también reveló que quiso asistir al evento vinculado con Messi, pero cuestionó el precio de las entradas. “¿Creían que no queríamos estar en lo de Messi? Claro que queríamos estar, pero salía una fortuna las entradas”, aseguró, mientras Agustín Rada contó que tampoco había conseguido localidades accesibles.

Finalmente, Pergolini reconoció la contundente derrota televisiva: “Fue horrendo. Medimos como un canal bajo. La verdad es que ayer nos pasaron por arriba”. Aunque criticó el espectáculo, admitió: “Fue emotivo porque es Messi y lo queremos”, y defendió el esfuerzo de su equipo: “Nosotros venimos acá, lo hicimos todo”.