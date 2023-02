Se conoció por qué Nati Jota abandona Luzu TV y apuntan contra Nico Occhiato

Pero la decisión de Jota habría sido por ser un ciclo cumplido y no por peleas, a pesar de que los fanáticos apuntan contra el conductor porque no le insistió lo suficiente para que se quede. “Este miércoles va a ser mi último programa acá en Nadie Dice Nada, por Luzu. Ya lo saben todos los que están acá”, expresó.

“Fue una decisión mía, una sensación de un ciclo que se terminó para mí, así lo sentí. Se me despertó esta idea en mi cabeza con ganas de hacer algo nuevo que puntualmente no es que lo tenga ahora, no es que me voy a otro lado. Es un salto a no sé dónde”, concluyó.

Quién reemplaza a Nati Jota en Luzu TV

Sumada a la renuncia de Cande Molfese, también por proyectos personales, se confirmó la de Nati y, según se rumorea, la reemplazante será Momi Giardina, quien ya formaba parte del medio, pero que ahora será parte del programa principal. La otra que ingresó fue Yoyi Francella por la exprotagonista de Violetta.