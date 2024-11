Nicki Nicole confirmó la llegada de su nuevo álbum y aprovechó para burlarse de Peso Pluma

Con respecto a las imágenes que le mostró, la segunda versión de la rosarina señaló: "¿Nueve Movistar Arena? ¿Jimmy Fallon? ¡Mentira! No... ¿Con este saliste?". Esta última pregunta estuvo rápidamente vinculada a Peso Pluma, ya que la cantante recibió cientos de críticas con motivo del aspecto físico del mexicano.

Pero lo más importante llegó durante el final del video, ya que la Nicki Nicole actual confirmó la llegada de la canción We love that shit con Ivo, es decir Khea, la cual fue realizada en 2019 pero nunca se publicó. Y eso no fue lo único, sino que también reveló que su próximo álbum llamado Naiki llegará el 21 de noviembre.

