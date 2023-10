Netflix sumó una película que invita a reflexionar sobre la ambición

La película que no te dejará levantarte del sillón

El dilema es que uno de los productos que comerciaban era Subsys, una versión recetada del fentanilo, un potente opioide que hoy en día representa un problema social en la sociedad estadounidense. La empresa se encargó de que los médicos la recetaran a cualquiera paciente y para cualquier tipo de dolor.

El film está basado en un artículo de la revista The New York Times de 2018, “The Pain Hustlers”, de Evan Hughes y en su novela posterior “The Hard Sell lanzada”, publicada en 2022.

Sinopsis de El negocio del dolor, lo nuevo de Netflix

Liza Drake es una madre soltera que se queda sin trabajo y se encuentra muy complicada hasta que conoce a Pete Brenner, un representante comercial de una farmacéutica. Juntos empiezan una buena racha económica. Pero paralelamente emprende un camino éticamente cuestionable y acaba implicada en una peligrosa trama criminal.

Ante un jefe cada vez más desquiciado, los problemas de salud de su hija y la certeza del daño que está haciendo su empresa, Liza empieza a buscar alternativas.

Tráiler de El negocio del dolor

Reparto de El negocio del dolor

La dramática película tiene caras conocidas entre su reparto: