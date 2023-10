Netflix: cuándo se estrena The Killer, la nueva película de David Fincher

El cineasta que estuvo detrás de obras como Seven, Fight Club, Zodiac y The Social Network, regresa ahora con este largometraje que es una adaptación del icónico cómic homónimo, escrito por Alexis “Matz” Nolent e ilustrado por al artista Luc Jacamon.

Fincher estuvo detrás de este proyecto desde 2007, momento en el que se anunció que dirigiría una cinta basada en la historieta. Sin embargo, los tiempos se extendieron más de lo esperado, hasta que en febrero de 2021, el director firmó un contrato de exclusividad con la plataforma y fue el primer paso para el largometraje.

En principio, el guionista iba a ser Alessandro Camon, pero luego confirmaron a Andrew Kevin Walker. Plan B Entertainment, de Brad Pitt como productor, fue uno de los primeros estudios en ser anunciados, de la misma manera con Paramount Pictures. Sin embargo, una vez que llegó a Netflix, la distribución no fue un tema a tocar. El rodaje comenzó en noviembre de 2021 en París y culminó en St. Charles, Illinois, en marzo de 2022. Un año después, revelaron que Trent Reznor y Atticus Ross compusieron la banda sonora, junto a canciones de The Smiths.

Cuándo se estrena El Asesino (The Killer) en Netflix

El Asesino (The Killer, en su idioma original) se estrenará en Netflix el próximo 10 de noviembre. Sin embargo, desde el jueves 27 de octubre se encuentra disponible en cines seleccionados, donde permanecerá unas semanas hasta su lanzamiento a nivel global. Además, anteriormente fue presentada en el 80° Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre, así como también en los Festivales de San Sebastián y Busan.

Sinopsis de The Killer

La sinopsis de The Killer indica: “El protagonista de The Killer no tiene ni siquiera un nombre. Él ha sido toda su vida un asesino a sueldo que ha estado viajando por todo el mundo cumpliendo siniestros encargos. Sin embargo, ahora, después de tantos años de soledad y asesinatos, no tiene tan claras las cosas y no sabe si abandonar este horrible tipo de vida. Por ello, acaba fallando en su último encargo y siendo perseguido por sus clientes”.

Reparto de The Killer

El protagonista de la película es Michael Fassbender.

El resto de su reparto lo completan:

Charles Parnell

Kerry O’Malley

Sala Baker

Sophie Charlotte

Tilda Swinton

Arliss Howard

Emiliano Pernía

Gabriel Polanco

Monique Ganderton

Jack Kesy

Trailer de The Killer