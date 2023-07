El hilarante momento que vivió Nati Jota en Olga con un oyente: "Te pido disculpas"

“Cada vez que paso saludo y miro y hoy parece que tuve más suerte que las veces pasadas", expresó Facundo, el oyente de 27 años que iba camino al trabajo. Nati se puso aún más nerviosa y escupió todo el mate que estaba tomando.

Nati Jota no supo qué preguntar y Eial comenzó a indagar para poder romper el hielo. Luego ella consultó cómo era su situación sentimental y confirmó que estaba soltero, pero que en relaciones anteriores había sido infiel. “Valoralo, el pibe te dice la verdad. Es un divino, te podría mentir”.

Ya con un ambiente más descontraturado, Facundo contó que trabajaba con compañeras que miraban Olga. “¿Dijo compañeras? No, no, no. Yo alguien que trabaja con mujeres, no. Todas trolas esas compañeras", expresó.

"Bueno, Facu, cualquier cosa te llamamos. Vamos a disfrutar de tu belleza cada día. Te pido perdón si te incomodé, la verdad, me olvidé de que estaban los parlantes de afuera. Hablé con mi mente y no filtré. Te pido disculpas y gracias por tu amorosidad", le dijo Nati al final de la mini entrevista.