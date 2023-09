Natalie Pérez se sinceró sobre las presiones estéticas en los medios: "Me incomoda..."

"Un poco tuve que lidiar con toda esa situación. También tengo una buena personalidad y trato de que no me importen tanto las cosas. Pero bueno hoy cuando me puse una musculosa dije: 'Ay, se me van a ver los brazos. O el rollito este que no me gusta'", confesó.

En ese sentido, recordó un consejo de su madre: "Mi mamá me dice: 'Todas las mujeres tienen el rollito este de acá'. Es lo más normal. Un poco es eso".

"Para mí la perfección no existe y pienso que la belleza es de verdad la personalidad, la energía, los valores. Uno puede ser re hegemónico y re hermoso y ser un feo de persona o tener maldad", explicó durante la entrevista.

Pero también se sinceró y explicó: "Obvio que si pienso: 'Uy, voy a mostrar la panza. Yo nunca muestro la panza, me incomoda. Los rollitos, la papada'. Y después digo: 'Bueno, ya fue, esto es lo que soy'. También la tele no es la verdad. Las luces te hacen menos arrugas y las fotos de las revistas siempre están retocadas".