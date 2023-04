Narda Lepes apuntó contra las apps de delivery y en redes sociales la destrozaron.

Las aplicaciones de delivery aumentaron sus descargas durante la pandemia de Covid-19 y, hasta el día de hoy, son utilizadas a la diaria. Pero quien no se mostró muy de acuerdo con su utilización es la cocinera Narda Lepes, quien destrozó su uso y cuestionó a los consumidores.

La cocinera contó que jamás pidió comida a través de una aplicación, de hecho, no las tiene instaladas y detalló el motivo: “No las uso. Me parece que está mal para mí hacer que alguien pedalee rápido 15 kilómetros para vos comerte dos empanadas. Me parece una estupidez”.