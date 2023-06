Nai Awada: "Nati Jota no me pidió perdón y negó haberme hecho bullying"

"Tengo el dato de que te hacía bullying... La pasaste mal, mal", continuó Czudnowsky y la actriz le contestó: "Si, pero este es un tema re delicado igual". "Siento que una de las causas que más me pegan es el tema de los bullyings en general", agregó.

Nai Awada Duro de Domar Nai Awada en Duro de Domar Captura C5N

"Yo la pasé re mal en el colegio, de verdad. Los primeros ataques de ansiedad que yo sentí fue en la secundaria, a los 15 años. Me encerraba en el baño a llorar y creo que justamente eso me modificó a nivel académico porque no me podía concentrar en estudiar, porque no quería salir de la baño", relató.

Continuando con el triste recuerdo, la hija del actor Alejandro Awada detalló que "Ya era casi un acoso. Cinco pibas alrededor, me perseguían y me decían 'cara de pescado'. Una de las amigas de Nati Jota me amenazaba con pegarme a la salida del colegio, entonces yo iba con miedo. Los psicopedagogos no hacían nada".

"¿Alguna vez lo pudiste hablar con ella o nunca?", quiso saber el periodista Mariano Hamilton. "Lamentablemente laburamos las dos en el mismo medio y es súper falso para mi este medio. Entonces ella me cruzó y me dijo 'hola Nai'. Y yo como que no, hola Nai no. Si me queres pedir perdón, me agarrás por fuera y me decís", respondió.

"O sea que no te pidió perdón", agregó Hamilton. "No. Y además lo negó, dijo que ella no me había hecho bullying", confirmó rotundamente Awada.