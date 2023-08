Murió un actor de Game of Thrones a los 36 años

Murió Darren Kent, el actor reconocido por su participación en la popular serie Game of Thrones a los 36 años. La noticia fue comunicada por su agencia de talentos, el artista sufría diversos problemas de salud, in embargo, no trascendieron las causas del fallecimiento. El intérprete participó recientemente en el film "Calabozos y dragones: Honor entre ladrones".