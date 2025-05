Murió James Foley, el director de la secuelas de Cincuenta sombras de Grey, House of Cards y videos de Madonna

Murió uno de los directores estrella de Hollywood . James Foley dirigió dirigió las dos secuelas de la saga erótica Cincuenta sombras de Grey, Cincuenta sombras más oscuras en 2017 y Cincuenta sombras liberadas en 2018, una docena de episodios de la serie de Netflix House of Cards. Además, colaboró con los videos de Madonna.

Su representante confirmó al periódico especializado The Wollywood Repoter que el cineasta falleció el pasado6 de mayo, después de luchar un año contra un cáncer cerebral: “Murió tranquilo mientras dormía” , aseguró. Tenía 71 años.

Otro de sus trabajos destacado fue la película Glengarry Glen Ross o Éxito a cualquier precio (1992) sobre el mundo del mercado inmobiliario de los años 90. Se trata de un grupo de vendedores de inmuebles que lucha por sobrevivir y por conseguir buenas ventas. Al Pacino, Alec Baldwin, Jack Lemmon y Ed Harris fueron parte del elenco.

Foley, dirigió varios de los videos musicales de "la reina del pop" , así como su película de 1987, ¿Quién es esa chica?.

Embed

Paso por las tres narrativas audiovisuales, el videoclip, las series y el cine. “He estado arriba y abajo, izquierda y derecha, siempre respondiendo a lo que me interesaba en ese momento, sin importar el género, pese a que hubiera una tendencia entendible de querernos meter a todos en un saco para identificarnos. Eso, repetirme, nunca me interesó personalmente, así que he seguido mi olfato, para bien y para mal, algunas veces para muy mal (...) Sigo haciendo películas, pese a participar en obras completamente distintas”, aseguró en 2017, antes de dirigir sus últimos proyectos.